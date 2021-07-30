Байден будет раздавать по 100 долларов каждому вакцинированному американцу

Джозеф Байден назвал нынешнюю ситуацию с коронавирусом эпидемией невакцинированных и предлагает более жесткую борьбу с новыми штаммами. В частности, президент США предложил выплачивать по 100 долларов всем американцам, которые недавно сделали прививки.

По мнению президента, денежное вознаграждение будет дополнительным стимулом для людей, чтобы как можно быстрее поднять уровень вакцинации против коронавируса на территории США.

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Джозеф Байден считает, что такой шаг сработает, поскольку ранее опросы показали, что треть невакцинированных готовы сделать это за денежное вознаграждение.

Ограничения для чиновников

Кроме того, Джозеф Байден предлагает ввести дополнительные ограничения для чиновников, которые не хотят вакцинироваться.

Если американские чиновники не подтвердит свою вакцинацию, они будут вынуждены постоянно носить на работе маску, еженедельно тестироваться, соблюдать социальной дистанции и соблюдать еще несколько новых правил.

Министерство обороны США должно добавить вакцинацию от COVID-19 в перечень обязательных прививок для военных.

Сейчас в США имеется около 4 миллионов федеральных служащих.

Ситуация с коронавируса в США