В США на северо-востоке бушует сильный снегопад. Лишь за несколько часов там намело значительное количество снега, поэтому сугробы достигают высоты более метра.

На нескольких трассах полностью парализовало движение. Об этом сообщает ТСН.

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Из-за сильной метели коммунальщики не успевают оперативно бороться с ее последствиями.

В то же время представители местной власти призывают людей находиться дома. В частности, местных жителей просят выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

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В то же время метеорологи утверждают, что непогода в США будет только усиливаться. По их прогнозам, метель также может распространиться на несколько штатов центральной части страны.