У США на північному сході вирує сильний снігопад. Лише за декілька годин там намело значну кількість снігу, тому кучугури сягають заввишки понад метр.

На декількох трасах повністю паралізувало рух. Про це повідомляє ТСН.

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Через сильну хуртовину комунальники не встигають оперативно боротися з її наслідками.

Водночас представники місцевої влади закликають людей перебувати вдома. Зокрема, місцевих мешканців просять виходити на вулицю лише у випадку крайньої необхідності.

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Водночас метеорологи стверджують, що негода в США лише посилюватиметься. За їхніми прогнозами, хуртовина також може поширитися на кілька штатів центральної частини країни.