Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о разговоре с Байденом. По его словам, Украине повезло, что в начале большой войны президентом США был именно Байден.

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О чем говорил Байден с Кулебой перед большой войной

За два дня до полномасштабного вторжения России тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приехал в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. В частности тогда состоялась их совместная встреча с Джо Байденом.

Это была чрезвычайно важная и теплая встреча. Еще в кабинете я понял две вещи. Первое: у него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть вся его машина разведки: военные, политические аналитики; ЦРУ – все были единодушны. Украина погибнет,

– поделился Дмитрий Кулеба.

По словам экс-министра, он также четко осознал, что Байден не просто мысленно, но и "сердцем очень волновался и переживал за Украину". А также, что Байден сделает все, чтобы "остаться с тем, что останется от Украины". На тот момент уже были планы о правительстве-экзиле, выезд президента Зеленского за пределы Украины и тому подобное.

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"Нам очень повезло, что на момент полномасштабного вторжения президентом США был Джо Байден. Это единственный президент США с 1991 года, для которого Украина была не просто точкой на карте, а точкой в его сердце. Он очень проникся нашей судьбой", – отметил Кулеба.

Бывший глава МИД добавил, что после этой встречи он понял, что все выводы сделаны и поехал домой: "Воевать за то, чтобы все аналитики США ошиблись в своих расчетах по Украине".