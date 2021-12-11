США де-факто уже присоединились к нормандскому формату, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что США фактически присоединились к нормандскому формату переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, это удалось благодаря визиту Владимира Зеленского в Вашингтон.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказался относительно участия США в нормандском формате.

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Вашингтон де-факто присоединился к Нормандии

По словам Арестовича, США стали активным игроком в сфере мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине. Советник главы ОП считает, что этого удалось достичь благодаря визиту Владимира Зеленского в Вашингтон, а впоследствии и работы Офиса Президента и Министерства иностранных дел.

На вопрос о возможности присоединения США в определенный образ к нормандскому формату, Арестович заявил, что страна фактически уже присоединилась к нему.

Де-факто. Сейчас будет найдена формула или форма, в которой это будет происходить так или иначе. И даже русские не возражают,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что даже официальные лица России оговариваются, что не против участия США.

Зеленский говорил с Байденом о нормандском формате

Вечером 9 декабря украинский лидер провел телефонный разговор с американским. Впоследствии Зеленский рассказал, что говорил с Байденом о том, что благодаря США может появиться еще одна площадка переговоров с Россией. В то же время глава государства подчеркнул, что важно не потерять нормандский формат.

Он добавил, что Вашингтон будет заинтересован в участии в нормандском формате, однако при условии поручения к принятию решений.

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