США делает хаос в Кремле: Байден деньгами борется с российскими хакерами

Вашингтон решил посеять смуту в рядах путинской вертикали власти и даже готов заплатить за это. Речь идет о поимке киберпреступников, которых Кремль активно покрывает и даже отчасти руководит их деятельностью.

Госдеп США предложил вознаграждение в 10 миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к поимке киберпреступников из группировки DarkSide. Кроме того, еще по 5 миллионов долларов обещают тем, кто поможет арестовать любого, кто хоть немного сотрудничал с этой группировкой.

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Но что это за группировка и какое она имеет отношение к России. А главное – почему в Кремле эта информация обязательно посеет смуту и панику?

С чего все началось

На восточном побережье США существует нефтепровод Colonial Pipeline, который обеспечивает бензином и дизелем весь регион. Его характеризуют как критически важную часть топливной инфраструктуры США, от которой зависят тысячи людей.

Но, 7 мая 2021 года нефтепровод остановился из-за масштабной кибератаки на системы компании – злоумышленники похитили огромный массив данных и заблокировали все компьютеры компании.

Целью кибератаки были деньги. Преступники заявили, что сольют конфиденциальную корпоративную информацию в даркнет и оставят все компьютеры заблокированными, если компания не заплатит им выкуп.

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Что заставило платить преступникам

Сначала Colonial Pipeline отказывались платить. Но уже через 5 дней ситуация стала критической – цены на бензин взлетели до небес и побили все рекорды за последние 7 лет.

Кроме того, в четырех штатах – Флорида, Техас, Нью-Йорк и Пенсильвания, власти объявили режим ЧС. Стало очевидно, что дальше будет только хуже.

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Поэтому, по данным издания Bloomberg, уже на следующий день, то есть 13 мая, Colonial Pipeline заплатили вымогателям выкуп в 5 миллионов долларов, после чего система начала постепенно оживать.

Кто за всем стоит

Так вот, почему я так подробно об этом инциденте рассказываю – дело в том, что атака произошла за месяц до встречи Байдена и Путина в Женеве, а ФБР вышли на след вымогателей и заявили, что за атакой стоит именно группировка DarkSide, которая базируется на территории России.

Немного позже Джо Байден заявил, что у США нет прямых доказательств того, что группировку координирует Кремль, но есть все доказательства, что работает она с территории России.

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Но тогда многие допустили, что Байден просто не хотел сорвать переговоры с Путиным, а потому немного сгладил углы. Хотя и намекнул, что Путину придется ответить за этот акт. Вот теперь за головы российских хакеров Госдеп обещает миллионные вознаграждения.

Не первая атака с России

DarkSide не единственная группировка, которая кошмарит Запад именно с территории России. Другая масштабная кибератака произошла немного ранее – в декабре 2020 года.

Тогда российские хакеры из группировки "Нобелиум" атаковали компанию производящую программное обеспечение SolarWinds. В результате атаки хакеры получили доступ к компьютерам десятков компаний, но что важно, хакеры проникли даже в системы многих американских ведомств, в том числе казначейство, Министерство торговли и Министерство нацбезопасности США.

С кем связывают хакеров

Уже в мае 2021 года, спецслужбы США и Великобритании раскрыли подробности работы еще 3 российских хакерских групп:

APT29;

Cozy Bear;

The Dukes.

Их связывают с российской разведкой. Все они атаковали исключительно западные компании, госструктуры и даже медицинские учреждения, которые занимались разработкой вакцины против коронавируса.

После всей этой череды кибератак, в июне 2021 года, состоялась встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, где американский президент акцентировал внимание на том, чтобы Кремль приструнил своих хакеров. Ради этого Байден даже передал Путину список жизненно важных для США сфер, которые России не стоит атаковать.

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Кроме того, оба президента даже договорились координировать свои действия по отражению и предотвращению кибератак. Но, как вы понимаете, Кремль не остановился, и атаки продолжились. Хотя, я честно не понимаю, на что вообще рассчитывал Байден.

Путину безразлично

Вот о новых масштабных кибератаках со стороны России, сообщили в начале сентября журналисты CNN. По их данным, всё та же группировка, которая атаковала SolarWinds, попыталась проникнуть в правительственные сети США и Европы. А буквально неделю назад уже Microsoft сообщает, что эта же группировка атаковала сотни компьютеров на системе Windows.

Стало очевидно, что Кремль плевать хотел на договоренности. И тут в силу вступила безжалостная дипломатия Байдена. Оказалось, что лишь за последний месяц в Москву прибывали 3 высокопоставленных чиновника из Госдепа и ЦРУ.

Первой в Москву прибыла Виктория Нуланд. Подробностей её визита было не так уж и много, но именно после визита Нуланд стало известно, что Вашингтон совершил ход конем.

Байден взял Путина "на слабо"

Белый дом и Кремль действительно ведут переговоры за закрытыми дверями о том как противостоять кибератакам. После визита Нуланд стало известно, что Белый дом передал Кремлю имена нескольких российских хакеров, которые, по данным американской разведки, причастны к кибератакам на объекты в США.

Администрация Байдена банально решила взять Путина "на слабо". По сути, они заявили Путину: "Мы знаем, кто нас атакует, а теперь это точно знаешь и ты. И если ты готов сотрудничать – арестуй и накажи этих людей. А если этого не произойдет, мы сделаем соответствующие выводы".

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После этого, в Москву приехал уже глава ЦРУ Уильям Бернс, чтобы переговорить об американо-российских отношениях с главой Совбеза России Николаем Патрушевым. Интересно, что встреча до последнего держалась в секрете, да и после неё никаких подробностей не было.

Но, очевидно, что оба главы обсуждали и вопрос кибератак, и также тот самый список хакеров, который привезла ранее Нуланд. По странному совпадению, как только Бернс вернулся в Штаты, Госдеп объявляет выкуп за головы российских хакеров.

Как решил действовать Белый дом

Очевидно, Кремль отказался наказывать своих, а потому Белый дом решил посеять хаос внутри Кремля – ведь соблазн получить 10 миллионов долларов будет будоражить умы путинистов, а те, кто причастен к атакам – будут видеть в каждом коллеге предателя, готового продать его за те самые 10 миллионов. Эта схема направлена на дестабилизацию Кремля изнутри.

К слову, визит Нуланд также не остался без удара под дых. Ведь ехала она, чтобы наладить дипломатические отношения с Москвой, но так как Россия навстречу не пошла, Белый дом тут же нанес удар.

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Какие последствия визита Нуланд

Вспомните, как только Нуланд вернулась в Вашингтон, Госдеп признал россиян бездомной нацией, а ФБР пришли с обысками во владения ближайшего товарища Путина – олигарха Олега Дерипаски.

Похоже, именно так дальше и будут строиться отношения США и России – сначала поговорить, потом ударить.