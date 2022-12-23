Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Она подчеркнула, что статус страна-спонсор терроризма уже достаточно давний.

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Конечная цель изолировать Россию

При этом Маркарова заявила, что Россия все-таки не спонсор терроризма, а именно страна-террорист.

"У нас идет очень активная дискуссия, потому что есть текущий статус в США, который уже законом утвержден, это "страна-спонсор терроризма", но это довольно давний статус. В него сегодня входят четыре страны, и нам, конечно, хотелось бы увидеть Россию среди этих стран, потому что она заслуживает быть в любом обществе таких изгнанников. Однако она же не спонсор терроризма, она сама страна-террорист", - пояснила Оксана Маркарова.

По ее словам, в США рассматривают альтернативный законопроект, где предлагают придать России новый статус – страны-агрессорки, осуществляющей террор против гражданского населения.

Есть еще один альтернативный законопроект – это страна-агрессорка, осуществляющая террор против гражданского населения. Надеемся, что в этих дискуссиях мы выйдем на максимально сильный проект, который позволит нам и назвать правильно, и изолировать Россию от цивилизованного мира,

– отметила посол.

Обратите внимание. В списке государств, которые государственный департамент США считает спонсорами актов международного терроризма, четыре страны: Северная Корея, Сирия, Иран и Куба.

Блинкен тоже заявлял об альтернативном решении