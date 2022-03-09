США должны стать тверже касательно бесполетной зоны, - генерал Бен Ходжес

Российская армия в состоянии вести войну на истощение, санкций против России необходимо существенно усиливать, а Украине нужно обеспечить необходимым вооружением, в частности системами противовоздушной, противоракетной обороны и авиацией.

Такое мнение высказал экс-командующий армии США в Европе, генерал Бен Ходжес.

По мнению генерала, шаги, которые Запад предпринял против России, хороши, но давление должно быть гораздо больше, и оно необходимо немедленно. Нужно прекратить любое сотрудничество Запада с российским военно-промышленным комплексом. Возможности для дополнительных санкций еще есть – ни один российский олигарх или государственный чиновник не должен дальше получать прибыли.

К теме В США оценили возможность возведения системы "Железный купол" в Украине

"США должны стать тверже относительно бесполетной зоны. Я не хочу, чтобы мы стояли в стороне, пока россияне убивают украинских мирных жителей, как мы это сделали в июле 1995 года, когда сербы убили 8 000 боснийских мужчин и мальчиков в Сребренице – такие вещи хуже, риск эскалации. Мы должны сделать больше. Найти способ привлечь авиацию, найти способ получить больше противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские беспилотники, а также российские самолеты. Мы не можем стоять в стороне. Вы знаете, сегодня я разговаривал с четырьмя разными женщинами, профессионалами, двое из них до сих пор в Украине, остальные две – беженки. Я считаю, что это просто неприемлемо, что мы не делаем больше. И я понимаю, почему есть нежелание. Это из-за риска эскалации. Но опять же, видеть, как убивают мирных жителей, хуже любого риска эскалации", – утверждает генерал.

По мнению господина Ходжеса, Соединенные Штаты активно изучают возможность обеспечения Украины самолетами. Речь идет о модернизированных МиГах и F16, должны быть проведены соответствующие тренинги для пилотов.

"Пилот не может просто сесть в самолет, как кто-то садится в машину. Для этого должен быть учебный пакет. Кроме того, мы должны защищать авиабазы, с которых они бы взлетали... Мне нравится эта идея, это дало бы Украине возможность не только поразить эти крупные логистические конвои, что было бы очень полезно, но и ударить по российских военно-морским базам. Я имею в виду, что Черноморский флот должен чувствовать себя очень некомфортно, чувствовать, что их базы и объекты технического обслуживания могут пострадать. Или тот большой мост, соединяющий Россию с полуостровом Крым. Я считаю, что этот мост должен упасть", – заявил экс-командующим армии США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Эксперт утверждает, что россияне демонстрируют большую уязвимость, большую слабость, и у России недостаточно людей, чтобы вести эту войну на истощение. Он не уверен, что у россиян также хватит боеприпасов. Тогда когда логистика США, которая снабжает украинскую армию, лучшая в мире.

По мнению генерала, одержать победу Украина может лишь комбинацией средств:

Украинские воины и мирные жители должны продолжать воевать так, как они это делают сейчас – разумно, терпеливо, находчиво. Они должны заставить россиян действительно заплатить огромную цену. США и другие страны должны начать берлинский "авиа лифт" (улучшить логистику – ред.), увеличивая скорость и количество необходимых материалов, включая противобаллистические ракеты, зенитные ракеты. Нужно найти способ закрыть небо от российских самолетов и беспилотников. Экономические санкции и дипломатическая война – все это должно усиливаться. Мы должны как-то донести информацию до людей внутри России и Беларуси.

"Рядовой россиянин не понимает, что сейчас происходит. Первое апреля – это следующий день призыва в России, тогда начинается новая волна призыва. В течение следующих трех недель мы должны запустить непрерывную коммуникацию внутри России, рассказывая мамам и родителям, что их сын, который является военнообязанным, собирается воевать против своих собратьев-славян в незаконной войне. Войне, в которой погибли тысячи из них. Или это то, чего они действительно хотят?" – говорит бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес.

Разговор с екскомандувачем армии США в Европе, генерал Бен Ходжес: аудиозапись

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!