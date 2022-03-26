Об этом заявили члены двухпартийного совета в Сенате США. Перед тем Конгресс утвердил помощь Украине – 13 миллиардов долларов, из которых 2,65 миллиарда предусмотрены на еду и другую гуманитарную помощь.

Важно Война в Украине выходит далеко за ее пределы, – Байден

Этого недостаточно

Политики убеждены, что этого недостаточно, чтобы удовлетворить дефицит продовольствия во всем мире. Поэтому будут искать еще миллиарды долларов в рамках любого будущего законопроекта о помощи в Украине или COVID-19.

Сенатор из Нью-Джерси Кори Букер подчеркнул, что демократам и республиканцам необходимо быстро объединиться и одобрить чрезвычайную глобальную продовольственную помощь.

Чтобы предотвратить смерть десятков миллионов человек, в том числе миллионов детей, от голода,

– пояснил Букер.

Из-за срыва посевной люди будут голодовать

Во многих странах голод был еще до этой войны. Однако вероятный срыв посевной в Украине только увеличит его масштабы. Добавили, еще на Россию и Украину вместе приходится около 25% мирового экспорта пшеницы, а ВПП получает около 50% своих товаров из Украины.

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