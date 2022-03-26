Про це заявили члени двопартійної ради голоду в Сенаті США. Перед тим Конгрес ухвалив допомогу Україні – 13 мільярдів доларів, з яких 2,65 мільярда передбачені на їжу та іншу гуманітарну допомогу.
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Цього недостатньо
Політики переконані, що цього недостатньо, аби задовольнити дефіцит продовольства у всьому світі. Тому шукатимуть ще мільярди доларів у рамках будь-якого майбутнього законопроекту про допомогу в Україні чи COVID-19.
Сенатор з Нью-Джерсі Корі Букер наголосив, що демократам і республіканцям необхідно швидко об’єднатися та схвалити надзвичайну глобальну продовольчу допомогу.
Щоб запобігти смерті десяткам мільйонів людей, у тому числі мільйонам дітей, від голоду,
– пояснив Букер.
Через зрив посівної люди голодуватимуть
У багатьох країнах голод був ще до цієї війни. Однак ймовірний зрив посівної в Україні тільки збільшить його масштаби. Додали, що на Росію та Україну разом припадає близько 25% світового експорту пшениці, а ВПП отримує близько 50% своїх товарів з України.
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