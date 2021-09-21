Речь идет о Джесси Бентоне и Даге Уиде. По данным следствия, они незаконно переправили тысячи долларов, принадлежащих российскому гражданину, на выборы в офис президента США.

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Как действовали политтехнологи-республиканцы

Бентон и Уид помогли гражданину России получить билет на мероприятие, посвященное сбору средств с участием Дональда Трампа в Пенсильвании. Событие состоялось в сентябре 2016 года. Там русский пожертвовал 25 тысяч долларов комитетам в поддержку кандидата Трампа.

Обратите внимание! Закон США запрещает иностранным гражданам жертвовать деньги на президентские кампании.

В то же время истинный источник пожертвования был скрыт от кампании Трампа. Все потому, что платеж тайно провел Бентон.

Что известно о политтехнологах Трампа

43-летний Бентон ранее руководил избирательными кампаниями сенаторов-республиканцев Митча Макконнелла и Рэнда Пола в штате Кентукки. Бентон избежал тюремного заключения и получил от Трампа президентское помилование в декабре 2020 года.

ранее руководил избирательными кампаниями сенаторов-республиканцев Митча Макконнелла и Рэнда Пола в штате Кентукки. Бентон избежал тюремного заключения и получил от Трампа президентское помилование в декабре 2020 года. 75-летний Уид работал старшим советником в нескольких президентских кампаниях и баллотировался в Конгресс от Республиканской партии в 1992 году.

Интересно, что сам россиянин, который дал средства на финансирование кампании Трампа, не фигурирует в обвинительном заключении.