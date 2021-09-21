Мовиться про Джессі Бентона і Дага Уїда. За даними слідства, вони незаконно переправити тисячі доларів, що належать російському громадянинові, на вибори в офіс президента США.

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Як діяли політтехнологи-республіканці

Бентон і Уїд допомогли громадянину Росії отримати квиток на захід, присвячений збору коштів за участю Дональда Трампа у Пенсільванії. Подія відбулася у вересні 2016 року. Там росіянин пожертвував 25 000 доларів комітетам на підтримку кандидата Трампа.

Зверніть увагу! Закон США забороняє іноземним громадянам жертвувати гроші на президентські кампанії.

Водночас дійсне джерело пожертвування було приховане від кампанії Трампа. Все через те, що платіж таємно провів Бентон.

Що відомо про політтехнологів Трампа

43-річний Бентон раніше керував виборчими кампаніями сенаторів-республіканців Мітча Макконнелла і Ренда Пола у штаті Кентуккі. Бентон уникнув тюремного ув'язнення й отримав від Трампа президентське помилування у грудні 2020 року.

раніше керував виборчими кампаніями сенаторів-республіканців Мітча Макконнелла і Ренда Пола у штаті Кентуккі. Бентон уникнув тюремного ув'язнення й отримав від Трампа президентське помилування у грудні 2020 року. 75-річний Уїд працював старшим радником у кількох президентських кампаніях і балотувався в Конгрес від Республіканської партії у 1992 році.

Цікаво, що сам росіянин, який дав кошти на фінансування кампанії Трампа, не фігурує в обвинувальному висновку.