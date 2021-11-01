США и ЕС договорились заменить стальные пошлины на квоты

США и Евросоюз объявили об урегулировании спора о пошлинах на сталь. Согласно сообщению Министерства торговли, США заменят существующую 25%-ную пошлину на европейскую металлопродукцию, введенную в рамках секции 232, на квоты. По договоренности между сторонами, исторические объемы стали из ЕС будут поступать на американский рынок без применения пошлины.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо на саммите Большой двадцатки в Риме, который состоялся в прошедшие выходные 30-31 октября.

Соглашение позволяет нам разрешить беспошлинный ввоз ограниченных объемов стали в США, в то же время оно защищает американскую сталелитейную промышленность, гарантируя, что вся сталь, поступающая в США через Европу, будет производиться полностью в Европе,

– сказала министр торговли США Джина Раймондо, добавив, что ЕС в ответ снизит ответные тарифы.

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил сделку с США.

"Мы договорились с США приостановить наш торговый спор по стали и алюминию", – написал он в Twitter.

Администрация США ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС при Дональде Трампе в 2018 году. Брюссель в ответ ввел пошлины на ряд американских товаров, а также провел свое защитное расследование, в результате которого ввел квоты на импорт стали в ЕС, в том числе и из Украины.

Киев постоянно ведет переговоры об упрощении доступа украинской метпродукции на европейский рынок, но пока что они безрезультатны.

Украина также несколько раз пыталась договориться с США о замене 25%-ной пошлины на беспошлинные квоты на металлопродукцию. Да, Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в конце августа 2021 года вопрос замены 25%-ной пошлины на металлопродукцию при поставках в эту страну на беспошлинные квоты.

"Значимость отмены этой 25%-ной пошлины для Украины только возрастает. Против широкого спектра отечественной металлопродукции, а именно плоского металлопроката, стальных труб, арматуры, катанки, проволоки США ввели многочисленные тарифные барьеры. Дополнительной нагрузкой на украинских металлургов является именно эта 25%-ная пошлина. Более того, система торговых расследований США настолько сложная и разветвленная, что приводит к откровенной дискриминации отечественных поставщиков. В частности, украинских металлургов принуждают оплачивать эту 25%-ную пошлину, фактически, дважды: и на таможне, и при расчете антидемпинговых пошлин", – утверждали в "Укрметаллургпроме", добавляя, что импорт украинской металлопродукции не угрожает нацбезопасности США, так как его доля в структуре стального импорта в США составляет менее 1%.

Тем не менее, Украина фактически свернула переговоры с ЕС и США о беспошлинной торговли металлопродукцией.

Более того, Министерство экономики Украины, опубликовав еще 30 сентября проект постановления правительства о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома из страны, до сих пор затягивает его принятие.

Тем временем, Еврокомиссия до декабря 2021 года намерена ввести мораторий на экспорт лома черных металлов за пределы стран блока, исходя из экологических соображений.

По неофициальной информации, запрет может быть введен уже 17 ноября.