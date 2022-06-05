США, ЕС и Британия обсуждают условия прекращения огня войны в Украине, – CNN
Источник:CNN
Евросоюз, США и Великобритания постоянно обсуждают планы прекращения войны России против Украины. Считается, что ситуацию можно разрешить путем переговоров.
США, ЕС и Великобритания обсуждают планы окончания войны в Украине
К таким шагам (урегулированию конфликта путем переговоров) их побуждает перспектива затягивания войны без возможности ни одной из сторон одержать четкую победу. Они опасаются, что война может зайти в тупик и затянуться на годы. Об этом пишет американское издание CNN, ссылаясь на свои источники в коридорах власти.
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В последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить потенциальные рамки прекращения огня и завершения войны путем переговоров.
– говорится в сообщении.
Западные официальные лица, в частности, обсуждали и предложенный Италией план, предусматривающий 4 этапа:
- полное прекращение огня и отвод войск от линии фронта;
- вступление Украины в ЕС и гарантии невступления в НАТО;
- двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. Согласно плану, эти территории должны получить автономию;
- заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.
Но, как пишет издание, стало известно, что США действительно не поддерживают инициативу Италии.
Украина не участвует в этих переговорах
При этом отмечается, что Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на приверженность США тезису "ничего об Украине без Украины". Также отмечается, что США не оказывают давления на Украину и не подталкивают ее к переговорам с Россией.
Пока неизвестно, приведут ли обсуждение международных лидеров к переговорам между Россией и Украиной. По данным CNN, Белый дом пока не видит реальных перспектив разрешения конфликта по дипломатическому пути или прекращению огня в ближайшее время.
По словам источников, Украина по-прежнему хочет добиться решающей военной победы на востоке и юге страны, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах. Поэтому ни в коем случае не пойдет на территориальные уступки. В то же время, некоторые из западных чиновников говорят, что Москва также мало заинтересована в серьезных переговорах.
При этом чиновники США и западных стран сообщили CNN о беспокойстве по поводу того, что война может затянуться на годы, если Украина и Россия не сядут за стол переговоров и не достигнут соглашение.
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