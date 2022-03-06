В первую очередь союзники должны убедиться, что на рынке достаточно нефти. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Сейчас мы разговариваем с европейскими партнерами и союзниками. Мы рассматриваем скоординированный путь в перспективе запрета импорта российской нефти,

– сказал Блинкен.

Заметим, потому что Россия цинично и дерзко ворвалась в Украину, граждане США выступают за то, чтобы правительство не покупало у государства-агрессора нефть. По данным опроса Reuters и Ipso, такое мнение у 80% американцев.

Также 81% граждан США считают, что Белый дом должен ввести более жесткие санкции против России.

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