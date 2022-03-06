Спершу союзники мають переконатися, що на ринку достатньо нафти. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами та союзниками. Ми розглядаємо скоординований шлях у перспективі заборони імпорту російської нафти,

– сказав Блінкен.

Зауважимо, через те, що Росія цинічно та зухвало вдерлася в Україну громадяни США виступають за те, щоб уряд не купував в держави-агресорки нафту. За даними опитування Reuters та Ipso, таку думку мають 80% американців.

Також 81% громадян США вважають, що Білий дім має запровадити жорстокіші санкції проти Росії.

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