США готовятся к рекордному количеству путешественников от начала пандемии – Голос Америки

В США неофициально начнется летний сезон отдыха, страна готовится к рекордному количеству путешествующих от начала пандемии коронавируса. Авиакомпании уже фиксируют значительное количество пассажиров.

Благодаря вакцинации в 2021 году американцы смогут отдохнуть без масок и в компании друзей. По случаю Дня памяти миллионы американцев проводят последние выходные мая на пикнике или возле бассейна.

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Хакеры России осуществили очередную атаку

Российские хакеры осуществили новую мощную атаку на компьютерные сети США, сломав почту американского агентства по международному развитию. Об этом сообщила 28 мая компания Microsoft. Нападение осуществила та же группа, которая стояла за атаками в 2020 году.

Россия призвала сократить действия мандата ОБСЕ

Соединенные Штаты обвинили Россию в намерениях сорвать мирное урегулирование в Украине, призывая вдвое сократить срок действия мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска. Традиционно работу миссии продолжают каждые 4 месяца, однако Россия выступила за продление мандата наблюдателей лишь на 2 дополнительных месяца, мотивируя это административными обстоятельствами.

Актуально Кремль подрывает мирное урегулирование на востоке Украины: США обратились с призывом к России

США не возобновят "открытое небо" с Россией

США решили не возобновлять сотрудничество с Россией в рамках договора об открытом небе, из которого Соединенные Штаты вышли в ноябре 2020 года, обвинив Москву в грубых нарушениях соглашения. Договор разрешал взаимные полеты между США и Россией над военными комплексами друг друга с целью мониторинга и контроля за вооружением.

Сенаторы США посетят Украину

Сенаторы США Джин Шахин, Роб Портман и Крис Мерфи посетят Украину, Литву и Грузию. Двухпартийная делегация Конгресса выразит солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться со все более агрессивной Россией, и будет поощрять к продолжению реформ для увеличения ее демократии.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 28 мая: смотрите видео