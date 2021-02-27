США готовят новые санкции против России: в Белом доме назвали сроки
Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России в течение нескольких недель. В частности, сейчас детально изучают вероятные кибератаки российских хакеров на правительственные ведомства США.
Источник:Белый дом
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Дженнифер Псаки, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько можно ждать дополнительных санкций против России.
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Когда ждать санкции США против России
Через недели, а не месяцы (введут санкции против России – 24 канал). Это непрерывный процесс,
– отметила Псаки.
Она уточнила, что "этот процесс" предполагает изучение сообщений о якобы выплатах российскими представителями талибам премий за убийства американцев в Афганистане, кибератаки российских хакеров на правительственные ведомства США.
"Существует ряд компонентов", – добавила пресс-секретарь. Мол, командам американской администрации по кибербезопасности, национальной безопасности нужно время "для завершения этого процесса".
"В любом случае, у президента есть возможность ответить так, как он сам выберет, видимым или невидимым способом", – подчеркнула Псаки.
Однако выразила надежду, что завершить вопрос с новыми санкциями США против России удастся все же в течение нескольких недель, а не месяцев.
Что говорят в ЕС о новых санкциях против России
- Накануне корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции против России раньше, чем ожидалось.
- Толчком к этому стал арест российского оппозиционера Алексея Навального, а также преследование оппозиции.
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