Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России в течение нескольких недель. В частности, сейчас детально изучают вероятные кибератаки российских хакеров на правительственные ведомства США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Дженнифер Псаки, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько можно ждать дополнительных санкций против России.

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Когда ждать санкции США против России

Через недели, а не месяцы (введут санкции против России – 24 канал). Это непрерывный процесс,

– отметила Псаки.

Она уточнила, что "этот процесс" предполагает изучение сообщений о якобы выплатах российскими представителями талибам премий за убийства американцев в Афганистане, кибератаки российских хакеров на правительственные ведомства США.

"Существует ряд компонентов", – добавила пресс-секретарь. Мол, командам американской администрации по кибербезопасности, национальной безопасности нужно время "для завершения этого процесса".

"В любом случае, у президента есть возможность ответить так, как он сам выберет, видимым или невидимым способом", – подчеркнула Псаки.

Однако выразила надежду, что завершить вопрос с новыми санкциями США против России удастся все же в течение нескольких недель, а не месяцев.

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