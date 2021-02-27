Сполучені Штати можуть ввести нові санкції проти Росії протягом декількох тижнів. Зокрема, наразі детально вивчають ймовірні кібератаки російських хакерів на урядові відомства США.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки можна чекати додаткових санкцій проти Росії.

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Коли чекати на санкції США проти Росії

Через тижні, а не місяці (впровадять санкції проти Росії – 24 канал). Це безперервний процес,

– зазначила Псакі.

Вона уточнила, що "цей процес" передбачає вивчення повідомлень про начебто виплати російськими представниками талібів премій за вбивства американців в Афганістані, кібератаки російських хакерів на урядові відомства США.

"Існує низка компонентів", – додала прессекретарка. Мовляв, командам американської адміністрації з кібербезпеки, національної безпеки потрібен час "для завершення цього процесу".

"У будь-якому випадку, у президента є можливість відповісти так, як він сам вибере, видимим або невидимим способом", – наголосила Псакі.

Однак висловила сподівання, що завершити питання з новими санкціями США проти Росії вдасться все ж впродовж кількох тижнів, а не місяців.

Що кажуть у ЄС про нові санкції проти Росії