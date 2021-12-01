Как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, санкции Штатов будут согласованы с Евросоюзом.
Важно Блинкен пригрозил России санкциями и присутствием на "восточном фланге"
По его словам, санкции против Беларуси введут "очень скоро".
Я думаю, что очень скоро вы увидите пакет санкций, который был согласован США и Евросоюзом,
– сказал чиновник.
Причиной для введения ограничений против режима Лукашенко стал миграционный кризис на границе с Польшей.
Что известно о санкциях против Беларуси1 декабря послы Европейского союза утвердили очередной, пятый пакет санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса. В список попали у28 лиц и организаций, среди них белорусские авиакомпании, предприятия, пограничники и судьи. Новый санкционный пакет опубликуют в официальном журнале ЕС в четверг, 2 декабря. В этот же день санкции вступят в силу.
Кризис на белорусско-польской границе
- Напряженная ситуация на границе между Беларусью и Польшей начала нарастать с 8 ноября. Именно тогда из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Поэтому Польша решила увеличить количество военных на границе.
- Впоследствии поляки заявили, что белорусские правоохранители не разрешают нелегалам возвращаться. ЕС уверяет, что мигрантов на границе собрали организованно.
- Отреагировали на ситуацию страны Балтии. Они назвали события "гибридной агрессией". Еврокомиссия эту позицию разделяет.