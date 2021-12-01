Як розповів Держсекретар США Ентоні Блінкен, санкції Штатів будуть узгоджені з Євросоюзом.

Важливо Блінкен пригрозив Росії санкціями і присутністю на "східному флангу"

За його словами, санкції проти Білорусі введуть "дуже скоро".

Я думаю, що дуже скоро ви побачите пакет санкцій, який був узгоджений між США і Євросоюзом,

– сказав чиновник.

Причиною для запровадження обмежень проти режиму Лукашенка стала міграційна криза на кордоні з Польщею.

Що відомо про санкції проти Білорусі 1 грудня посли Європейського Союзу затвердили черговий, п'ятий пакет санкцій проти Білорусі через міграційну кризу. У список потрапили у28 осіб та організацій, серед них білоруські авіакомпанії, підприємства, прикордонники і судді. Новий санкційний пакет опублікують в офіційному журналі ЄС у четвер, 2 грудня. Цього ж дня санкції набудуть чинності.

Криза на білорусько-польському кордоні