Компания – оператор нового российского газопровода. СМИ сообщили, что по источникам в Администрации Джо Байдена именно она попадет под ограничения.

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Ожидается, что администрация Байдена в среду объявит о том, что позволит ввести санкции против Nord Stream 2 AG, компании, отвечающей за строительство российского газопровода.
– говорится в сообщении.

По плану это решение войдет в пакет санкций США против России из-за того, что Путин признал боевиков.

Санкции против России

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