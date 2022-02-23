Компанія є оператором нового російського газопроводу. ЗМІ повідомили, що за джерелами в Адміністрації Джо Байдена, саме вона потрапить під обмеження.

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Очікується, що адміністрація Байдена в середу оголосить про те, що дозволить ввести санкції проти Nord Stream 2 AG, компанії, яка відповідає за будівництво російського газопроводу,
– мовиться у повідомленні.

За планом, це рішення увійде до пакету санкцій США проти Росії через те, що Путін визнав бойовиків.

Санкції проти Росії

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