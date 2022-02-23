Компанія є оператором нового російського газопроводу. ЗМІ повідомили, що за джерелами в Адміністрації Джо Байдена, саме вона потрапить під обмеження.
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Очікується, що адміністрація Байдена в середу оголосить про те, що дозволить ввести санкції проти Nord Stream 2 AG, компанії, яка відповідає за будівництво російського газопроводу,
– мовиться у повідомленні.
За планом, це рішення увійде до пакету санкцій США проти Росії через те, що Путін визнав бойовиків.
Санкції проти Росії
- У німецькому МЗС заявляли, що "Північний потік-2" заморожено. Це зробили після визнання Росією бойовиків на Донбасі.
- Російський газопровід "Північний потік-2" більше не підтримуватиме німецький Фонд захисту клімату і навколишнього середовища (Stiftung Klima –und Umweltschutz MV). Причиною стало рішення Путіна визнати бойовиків і подальша агресія в Україні.
- Крім того, Європейський Союз планує ввести обмеження й проти міністра оборони окупантів Сергія Шойгу. Обмеження вже ввели проти російських банків, олігархів, посадовців.
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