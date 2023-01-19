США готовы помочь Украине атаковать Крым, – NYT

Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине нужно оружие, чтобы атаковать российских военных в оккупированном Крыму. Поэтому Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине оружие, чтобы наносить удары по полуострову.

Журналисты The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников пишут, что администрация Байдена начала признавать, что Украине нужно оружие для удара по Крыму после нескольких месяцев обсуждений с официальными лицами.

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В США начинают менять мнение относительно Крыма

С начала полномасштабного вторжения России США занимали довольно жесткую линию, отказываясь предоставить Киеву необходимое оружие для нацеливания на Крымский полуостров. "Теперь эта линия начинает смягчаться", – подчеркивают The New York Times.

По мнению администрации Байдена, если украинская армия сможет поставить под угрозу контроль России над Крымом, это усилит позицию Киева на любых будущих переговорах.

Кроме того, в США погасли опасения относительно применения Россией тактического ядерного оружия.

Новое отношение к Крыму демонстрирует, насколько далеко продвинулись чиновники администрации Байдена с начала войны, когда они опасались даже публично признавать, что Соединенные Штаты предоставляют украинским войскам зенитные ракеты Stinger,

– говорится в сообщении.

The New York Times пишет, что администрация Байдена рассматривает помощь Украине для атаки полуострова, "который Владимир Путин рассматривает как неотъемлемую часть своего стремления восстановить былую российскую славу".

Администрация Байдена не считает, что Украина может вернуть Крым военным путем

Пока Байден все еще не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, чтобы атаковать Россию в Крыму. О дальнобойном оружии Украина просит уже длительное время.

Также администрация Байдена не считает, что Украина может вернуть Крым военным путем. Все еще существуют опасения, что такой шаг может заставить Путина ответить эскалацией.

Но при этом, по мнению руководства США, Россия должна верить, что Крым находится под угрозой частично для укрепления позиции Украины в любых будущих переговорах.

В то же время администрация Байдена считает, что выходящие из Крыма удары по тыловым линиям России могут серьезно помешать способности Москвы продвигать свои линии фронта дальше.