США готовы прекратить ядерное соглашение с Россией, – СМИ
Вашингтон готов не продлевать действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Срок действия соглашения закончится в феврале 2021 года. К переговорам хотят привлечь не только Россию, но и Китай.
США готовы выйти из действующего Договора
Действующее соглашение не устраивает Вашингтон. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
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Мы абсолютно готовы выйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются,
– заявил источник в администрации США.
В мае 2020 года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что продлить действие соглашения можно, однако это будет "неправильной основой на будущее".
США хотят привлечь к переговорам Китай
США хотели бы включить в соглашения по контролю над ядерными вооружениями Китай. Таким образом, договор стал бы трехсторонним. Однако такая инициатива не нравится Пекину. В МИД Китая в начале июня уже заявили, что в таких переговорах Пекин не будет участвовать, ведь, по мнению китайских властей, США пытаются снять с себя ответственность.
Такие аргументы китайской стороны не убедили США. Биллингсли в твиттере и в дальнейшем просит Пекин пересмотреть свое решение.
Чтобы достичь статуса великой державы, нужно вести себя с ответственностью великой державы. Достаточно большой стены секретности с выстраиванием ядерных сил,
– отметил Биллингсли.
Коротко о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений
- Соглашение заключено между Россией и США в 2010 году.
- Москва и Вашингтон договорились сократить вооружения таким образом, чтобы через 7 лет их количество не превышало:
– 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ);
– 1 550 единиц для боезарядов на них;
– 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.
- В 2019 году Дональд Трамп заявил, что Белый дом планирует заключать соглашение по СНВ с Россией.