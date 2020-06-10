Вашингтон готов не продлевать действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Срок действия соглашения закончится в феврале 2021 года. К переговорам хотят привлечь не только Россию, но и Китай.

США готовы выйти из действующего Договора

Действующее соглашение не устраивает Вашингтон. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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Мы абсолютно готовы выйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются,

– заявил источник в администрации США.

В мае 2020 года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что продлить действие соглашения можно, однако это будет "неправильной основой на будущее".

США хотят привлечь к переговорам Китай

США хотели бы включить в соглашения по контролю над ядерными вооружениями Китай. Таким образом, договор стал бы трехсторонним. Однако такая инициатива не нравится Пекину. В МИД Китая в начале июня уже заявили, что в таких переговорах Пекин не будет участвовать, ведь, по мнению китайских властей, США пытаются снять с себя ответственность.

Такие аргументы китайской стороны не убедили США. Биллингсли в твиттере и в дальнейшем просит Пекин пересмотреть свое решение.

Чтобы достичь статуса великой державы, нужно вести себя с ответственностью великой державы. Достаточно большой стены секретности с выстраиванием ядерных сил,

– отметил Биллингсли.

China just said it has no intention to participate in trilateral negotiations. It should reconsider. Achieving Great Power status requires behaving with Great Power responsibility. No more Great Wall of Secrecy on its nuclear build-up. Seat waiting for China in Vienna. — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 9, 2020

Коротко о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений