США готові припинити ядерну угоду з Росією, – ЗМІ
Вашингтон готовий не продовжити дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Термін дії угоди закінчиться в лютому 2021 року. До переговорів хочуть долучити не лише Росію, а й Китай.
США готові піти з чинного Договору
Чинна угода не влаштовує Вашингтон. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на високопоставлених американських чиновників.
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Ми абсолютно готові піти. Але я би пом'якшив це, сказавши, що насправді всі варіанти розглядаються,
– заявило джерело видання в адміністрації США.
У травні 2020 року спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив, що продовжити дію угоди можна, проте це буде "неправильною основою на майбутнє".
США хочуть долучити до перемовин Китай
США хотіли би долучити до угоди щодо контролю над ядерними озброєннями Китай. Таким чином, договір став би тристороннім. Проте така ініціатива не до вподоби Пекіну. У МЗС Китаю на початку червня вже заявили, що в таких перемовинах Пекін не братиме участі, адже, на думку китайської влади, США намагаються зняти з себе відповідальність.
Такі аргументи китайської сторони не переконали Сполучені Штати. Біллінгслі у твіттері і надалі просить Пекін переглянути своє рішення.
Щоб досягти статусу великої держави, потрібно поводитися з відповідальністю великої держави. Досить великої стіни секретності з вибудовуванням ядерних сил,
– зазначив Біллінгслі.
Коротко про Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь
- Угода укладена між Росією та США у 2010 році.
- Москва та Вашингтон домовились скоротити озброєння таким чином, щоб через 7 років їхня кількість не перевищувала:
– 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ);
– 1550 одиниць для боєзарядів на них;
– 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ.
- У 2019 році Дональд Трамп заявив, що Білий дім планує укладати угоду щодо СНО з Росією.