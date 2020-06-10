Вашингтон готовий не продовжити дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Термін дії угоди закінчиться в лютому 2021 року. До переговорів хочуть долучити не лише Росію, а й Китай.

США готові піти з чинного Договору

Чинна угода не влаштовує Вашингтон. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

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Ми абсолютно готові піти. Але я би пом'якшив це, сказавши, що насправді всі варіанти розглядаються,

– заявило джерело видання в адміністрації США.

У травні 2020 року спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив, що продовжити дію угоди можна, проте це буде "неправильною основою на майбутнє".

США хочуть долучити до перемовин Китай

США хотіли би долучити до угоди щодо контролю над ядерними озброєннями Китай. Таким чином, договір став би тристороннім. Проте така ініціатива не до вподоби Пекіну. У МЗС Китаю на початку червня вже заявили, що в таких перемовинах Пекін не братиме участі, адже, на думку китайської влади, США намагаються зняти з себе відповідальність.

Такі аргументи китайської сторони не переконали Сполучені Штати. Біллінгслі у твіттері і надалі просить Пекін переглянути своє рішення.

Щоб досягти статусу великої держави, потрібно поводитися з відповідальністю великої держави. Досить великої стіни секретності з вибудовуванням ядерних сил,

– зазначив Біллінгслі.

China just said it has no intention to participate in trilateral negotiations. It should reconsider. Achieving Great Power status requires behaving with Great Power responsibility. No more Great Wall of Secrecy on its nuclear build-up. Seat waiting for China in Vienna. — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 9, 2020

Коротко про Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь