США та Росії домовилися про перемовини щодо ядерної зброї: запросили також Китай
Сполучені Штати та Росія досягли попередньої домовленості щодо проведення перемовин про нову ядерну угоду. Вони можуть відбутися вже в червні 2020 року.
Домовленість Москви та Вашингтона щодо перемовин: деталі
Про це повідомив спеціальний представник президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Білінгслі. Відповідний допис з’явився у твіттері.
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За словами дипломата, він на тему майбутніх перемовин спілкувався з заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Їхня розмова відбулася 8 червня.
У результаті сторони узгодили час і місце проведення перемовин щодо питань ядерної зброї. Вони мають пройти у червні.
"Також запросили Китай. Чи підключиться Китай, і чи буде вести добросовісні перемовини?" – додав Біллінгслі.
Більше жодних деталей спецпредставник Трампа не оприлюднив.
Зауважимо, що поки офіційних повідомлень від російської сторони немає.
Раніше агенція Bloomberg з посиланням на неназваного чиновника Держдепартаменту США повідомляла, що Рябков і Біллінгслі зустрінуться у Відні 22 червня.
Співрозмовник видання не виключив, що США, ймовірно, забажають продовжити дію договору з Росією про скорочення оборонного озброєння, або СНО-ІІІ ("Новий старт"). Але у разі, якщо Росія "зобов’язується встановити тристоронній контроль над озброєннями з Китаєм".
Коротко про договір СНО-ІІІ ("Новий старт")
- Термін дії договору СНО-ІІІ про контроль над озброєннями між Сполученими Штатами та Росією закінчується в лютому 2021 року.
- Москва наполягає на п’ятирічному продовженні договору. Натомість Вашингтон відмовляється та каже, що хоче розширити угоду, включивши в неї Китай.
- Китай, чий ядерний арсенал поступається російському та американському, заявив, що не є зацікавленим в участі у таких переговорах.
Додамо, що у травні Вашингтон повідомив про вихід з угоди про "Відкрите небо" з 35-ма країнами через, як заявили в Білому домі, порушення з боку Росії. Цей документ дозволяє неозброєні спостережні польоти над країнами-членами.
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Що передувало цим подіям
- 2 серпня 2019 року США остаточно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, звинувативши Москву в порушенні домовленостей.
- За деякий час аналогічний крок зробила й Росія. Тут всі обвинувачення у свій бік відкинули та заявили, що Штати прагнуть підірвати міжнародну безпеку.
- Цей документ підписали лідери країн ще в 1986 році. Договір мав би бути безстроковим і забороняв виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.
- Після припинення дії договору Трамп запропонував Путіну укласти нову ядерну угоду та долучити до неї Китай. Щоправда, далі розмов сторони поки не просунулися.
- Крім того, міністр оборони США Марк Еспер під час візиту до Астралії заявив про намір Вашингтону розмістити нові американські ракети наземного базування в Азії.
- За деякий час Польща виступила з пропозицією обговорення щодо розміщення американських ядерних ракет у Європі.