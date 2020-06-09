Сполучені Штати та Росія досягли попередньої домовленості щодо проведення перемовин про нову ядерну угоду. Вони можуть відбутися вже в червні 2020 року.

Домовленість Москви та Вашингтона щодо перемовин: деталі

Про це повідомив спеціальний представник президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Білінгслі. Відповідний допис з’явився у твіттері.

Радимо ознайомитися За яких умов Путін може використати ядерну зброю: в Росії офіційно озвучили перелік

За словами дипломата, він на тему майбутніх перемовин спілкувався з заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Їхня розмова відбулася 8 червня.

У результаті сторони узгодили час і місце проведення перемовин щодо питань ядерної зброї. Вони мають пройти у червні.

"Також запросили Китай. Чи підключиться Китай, і чи буде вести добросовісні перемовини?" – додав Біллінгслі.

Більше жодних деталей спецпредставник Трампа не оприлюднив.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith? — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020

Зауважимо, що поки офіційних повідомлень від російської сторони немає.

Раніше агенція Bloomberg з посиланням на неназваного чиновника Держдепартаменту США повідомляла, що Рябков і Біллінгслі зустрінуться у Відні 22 червня.

Співрозмовник видання не виключив, що США, ймовірно, забажають продовжити дію договору з Росією про скорочення оборонного озброєння, або СНО-ІІІ ("Новий старт"). Але у разі, якщо Росія "зобов’язується встановити тристоронній контроль над озброєннями з Китаєм".

Коротко про договір СНО-ІІІ ("Новий старт")

Термін дії договору СНО-ІІІ про контроль над озброєннями між Сполученими Штатами та Росією закінчується в лютому 2021 року.

Москва наполягає на п’ятирічному продовженні договору. Натомість Вашингтон відмовляється та каже, що хоче розширити угоду, включивши в неї Китай.

Китай, чий ядерний арсенал поступається російському та американському, заявив, що не є зацікавленим в участі у таких переговорах.

Додамо, що у травні Вашингтон повідомив про вихід з угоди про "Відкрите небо" з 35-ма країнами через, як заявили в Білому домі, порушення з боку Росії. Цей документ дозволяє неозброєні спостережні польоти над країнами-членами.

Зверніть увагу Вперше за 28 років у США серйозно заговорили про проведення ядерного випробування, – ЗМІ

Що передувало цим подіям