Соединенные Штаты и Россия достигли предварительной договоренности о проведении переговоров о новом ядерном соглашении. Они могут состояться уже в июне 2020 года.

Договоренность Москвы и Вашингтона о переговорах: детали

Об этом сообщил специальный представитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Билингсли. Соответствующее сообщение появилосьс в Twitter.

Советуем ознакомиться При каких условиях Путин может использовать ядерное оружие: Россия официально озвучила перечень

По словам дипломата, он на тему будущих переговоров общался с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябков. Их разговор состоялся 8 июня.

В результате стороны согласовали время и место проведения переговоров по вопросам ядерного оружия. Они должны пройти в июне .

" Также пригласили Китай. Или подключится Китай, и будет ли вести добросовестные переговоры?" – добавил Биллингсли.

Больше никаких деталей спецпредставитель Трампа не обнародовал.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith? — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020

Заметим, что пока официальных сообщений от российской стороны нет.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Госдепартамента США сообщало, что Рябков и Биллингсли встретятся в Вене 22 июня.

Собеседник издания не исключил, что США, вероятно, захотят продлить действие договора с Россией о сокращении оборонного вооружения, или СНВ-III ( "Новый старт"). Но в случае, если Россия "обязуется установить трехсторонний контроль над вооружениями с Китаем".

Коротко о договоре СНВ-III ( "Новый старт")

Срок действия договора СНВ-III о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией истекает в феврале 2021 года.

Москва настаивает на пятилетнем продлении договора. Зато Вашингтон отказывается и говорит, что хочет расширить соглашение, включив в нее Китай.

Китай, чей ядерный арсенал уступает российскому и американскому, заявил, что не заинтересован в участии в таких переговорах.

Добавим, что в мае Вашингтон сообщил о выходе из соглашения об "Открытом небе" с 35-ю странами из-за, как заявили в Белом доме, нарушения со стороны России. Этот документ позволяет невооруженные наблюдательные полеты над странами-членами.

Обратите внимание Впервые за 28 лет в США всерьез заговорили о проведении ядерного испытания, – СМИ

Что предшествовало этим событиям