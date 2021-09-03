США готовы помочь прекратить войну: Ермак уточнил темы разговора Зеленского и Байдена

Глава Офиса Президента рассказал, о чем говорили два президента тет-а-тет. Ключевой темой была война на Востоке и возможные выходы ее прекращения.

США выразили готовность помочь Украине прекратить войну. Об этом Андрей Ермак заявил в телефонном включении в эфир из США.

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О Минском формате Зеленский и Байден не говорили

Во-первых, на встрече не рассматривали вопрос замены или отказа от минского формата. Украина иногда поднимает эту темы, однако на встрече с Байденом, об этом не говорилось.

Как рассказал руководитель Офиса Президента, рассматривалось привлечение США к глобальному решению вопроса безопасности Украины. Здесь в частности речь идет о "Северном потоке-2". Украина напомнила: рассматривает этот проект не как коммерческий, а как угрозу безопасности.

"Помочь Украине прекратить войну"

Андрей Ермак отметил: чтобы Украина, США и Россия сели за стол переговоров из-за Донбасса нужно соглашение всех трех сторон. Очевидно, речь идет о том, что проблемы с согласованием формата будут из-за России.

Касательно упоминания на встрече о присоединении к нормандскому формату, глава Офиса Президента, не уточнил.

Впрочем, США со своей стороны готовы способствовать развитию Украины и ее безопасности.

Могу вам сказать, что Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это: принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну,

– рассказал глава ОП.

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Встреча Зеленского и Байдена: главное

Зеленский провел более 2-часовую встречу с Джо Байденом.

Разговор происходил тет-а-тет без камер. Впоследствии президенты обнародовали совместное заявление в виде текста. Совместного брифинга после переговоров они не давали.

По результатам переговоров, США предоставят Украине досрочную военную помощь в размере 60 миллионов долларов. Это предполагает также предоставление противотанковых систем Javelin и других видов вооружений.

Украина также получит 40 миллионов долларов гуманитарной помощи для восточных регионов и 12,8 миллиона долларов для борьбы с COVID-19.

Встреча президентов и ее результаты не понравилась России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пригрозил, что Россия будет предпринимать ответные меры, если Украина присоединится к НАТО.

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"Помочь Украине прекратить войну" Ермак о встрече Зеленского и Байдена.

"США готовы сделать все, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить устойчивую безопасность". Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя результаты встречи президентов Украины и США. "Отказ от Минского формата, этот вопрос не рассматривался, но рассматривался вопрос вступления США к глобальному решению вопроса безопасности Украины. Вы знаете, это касается вопроса Северного потока. Потому что позиция Украины – рассматривать Северный поток не как коммерческий проект, а как вопрос, касающийся национальной безопасности. Этот вопрос рассматривался и во время тет-тета президентов и во время разговора в широком кругу", – сказал Ермак.