По имеющейся информации, произошло это в 12:00 1 марта на мосту Кларк Мемориал между Луисвиллем и югом Индианы. То, что произошло, вызвало ужас в глазах людей вокруг. А все потому, что грузовик свисал с моста и мог в любой момент упасть в воду.

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Водителя доставали спасатели

Спасатели, прибывшие на место происшествия, пытались помочь мужчине. Известно, что они спустились в кабину полуприцепа на веревках. В ней мужчина находился буквально в ловушке и собственными глазами видел опасность, которая ему угрожала.

Между тем люди вокруг, затаив дыхание, наблюдали за тем, как один из членов экипажа схватил водителя. Он успешно вытащил мужчину в безопасное место.

Мужчина, который врезался в барьер и свисал с моста, провел жуткие 30 минут в невесомости. Он понимал, что в любой момент может упасть в воду с высоты 22 метров.

Журналисты отмечают, что остаются непонятными детали относительно причины аварии. К счастью, и водитель, и спасатель, который достал его из кабины, остались невредимыми. На тот момент грузовик продолжал свисать с моста.

Согласно сообщению полиции Лос-Анджелеса, движение по обе стороны моста Кларка перекрыли. В то же время неизвестно, насколько долго он останется закрытым. Грузовик пытаются вытащить на дорожное полотно.

По имеющейся информации, грузовик принадлежит компании Sysco. Она занимается розничной торговлей продуктами и кухонными принадлежностями. Представитель компании выразил благодарность службам быстрого реагирования.

Sysco чрезвычайно благодарна спасательным службам и правоохранительным органам, которые быстро и безопасно урегулировали сегодняшнюю аварию на Мемориальном мосту Кларка. Мы благодарны, что наш коллега из Sysco в безопасности, и благодарим службы быстрого реагирования за их мужественные усилия, направленные на спасение нашего водителя,

– отмечают в компании.

В Sysco добавили, что безопасность – приоритет компании, и она сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании инцидента.