США хотят, чтобы Россию отстранили от Совета по правам человека

США будут просить Генассамблею ООН отстранить Россию от членства в Совете по правам человека. Такое решение одобрили после того, как мир узнал о зверствах русских в Буче.

Россию могут отстранить за постоянные и грубые нарушения прав человека. Об этом сообщила госпожа посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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Участие России в Совете по правам человека – это фарс и это неправильно. Поэтому мы считаем, что настало время Генеральной Ассамблеи ООН проголосовать за их удаление,

– подчеркнула дипломат.

Заметим, с момента начала вторжения в Украину 24 февраля Генассамблея ООН приняла 2 резолюции, осуждающие Россию.

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