В США хотят, чтобы Украина немедленно стала членом НАТО
В Конгрессе США прозвучал призыв к немедленной помощи Украине и Грузии для вступления в НАТО. Кроме того, американских конгрессменов призвали усилить экономические санкции против России.
С такой позицией в Конгрессе выступил старший аналитик Атлантического совета США и бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский, сообщает "Голос Америки".
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Он убежден, что США будет вести более эффективное противодействие России, если Украина и Грузия будут членами Североатлантического альянса.
Следует отметить, что об этом он говорил во время обсуждения сообщений о том, что россияне платили талибам за убийства американских военных.
Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность Альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО,
– заявил Ян Бжезинский.
Кроме того, он призвал усилить экономические санкции против России. Мол, они действительно наносят ущерб российской экономике, но их целью было сдерживание агрессии, а этого не произошло.
"Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов", – пояснил аналитик.
Отношения Украина – НАТО: коротко
- Сейчас Украина является единственной страной-партнершей (то есть, не членом) НАТО, которая принимает участие во всех миротворческих миссиях под руководством НАТО.
- История отношений Украины и Альянса берет свое начало, в 2008 году, когда были реальные ожидания, что Украина станет членом НАТО. Впрочем, тогда на Бухарестском саммите Украину и Грузию только заверили в том, что они "когда-то присоединятся" к Альянсу.
- В 2020 году Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Это самый высокий статус партнера Альянса.
- Фактически, вступление Украины блокирует устав Альянса, что гарантирует коллективную оборону. После вступления члены НАТО должны бы вступить в войну против России из-за агрессии на территории Украины.