В Конгрессе США прозвучал призыв к немедленной помощи Украине и Грузии для вступления в НАТО. Кроме того, американских конгрессменов призвали усилить экономические санкции против России.

С такой позицией в Конгрессе выступил старший аналитик Атлантического совета США и бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский, сообщает "Голос Америки".

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Он убежден, что США будет вести более эффективное противодействие России, если Украина и Грузия будут членами Североатлантического альянса.

Следует отметить, что об этом он говорил во время обсуждения сообщений о том, что россияне платили талибам за убийства американских военных.

Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность Альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО,

– заявил Ян Бжезинский.

Кроме того, он призвал усилить экономические санкции против России. Мол, они действительно наносят ущерб российской экономике, но их целью было сдерживание агрессии, а этого не произошло.

"Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов", – пояснил аналитик.

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