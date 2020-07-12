У США хочуть, щоб Україна негайно стала членом НАТО
У Конгресі США прозвучав заклик до негайної допомоги Україні й Грузії для вступу до НАТО. Крім того, американських конгресменів закликали посилити економічні санкції проти Росії.
З такою позицією в Конгресі виступив старший аналітик Атлантичної ради США й колишній заступник помічника міністра оборони США Ян Бжезінський, повідомляє "Голос Америки".
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Він висловив переконання, що США вестиме більш ефективну протидію Росії, якщо Україна й Грузія будуть членами Північноатлантичного альянсу.
Слід зазначити, що про це він говорив під час обговорення повідомлень про те, що росіяни платили талібам за вбивства американських військових.
Нам потрібно рішучіше підтримувати трансатлантичні прагнення Грузії й України. Розширення НАТО поширило мир і безпеку в Європі й посилило військову спроможність Альянсу. Як Україні, так і Грузії слід забезпечити чіткий шлях до членства в НАТО,
– заявив Ян Бжезінський.
Крім того, він закликав посилити економічні санкції проти Росії. Мовляв, вони й справді завдають шкоди російській економіці, але їхньою метою було стримування агресії, а цього не сталося.
"Санкції треба посилити й націлити їх на конкретних росіян, а також сформувати комплексні санкції проти російського фінансового й енергетичного секторів", – пояснив аналітик.
Відносини Україна – НАТО: коротко
- Нині Україна є єдиною країною-партнеркою (тобто, не членом) НАТО, яка бере участь в усіх миротворчих місіях під проводом Альянсу.
- Історія відносин України й Альянсу бере свій початок, а у 2008 році були реальні очікування, що Україна стане членом НАТО. Втім тоді на Бухарестському саміті Україну й Грузію лише запевнили в тому, що вони "колись приєднаються" до Альянсу.
- У 2020 році Україна отримала статус партнера розширених можливостей НАТО. Це найвищий статус партнера Альянсу.
- Фактично, вступ України блокує статут Альянсу, що гарантує колективну оборону. Після вступу члени НАТО мали б вступити у війну проти Росії через агресію на території України.