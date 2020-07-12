У Конгресі США прозвучав заклик до негайної допомоги Україні й Грузії для вступу до НАТО. Крім того, американських конгресменів закликали посилити економічні санкції проти Росії.

З такою позицією в Конгресі виступив старший аналітик Атлантичної ради США й колишній заступник помічника міністра оборони США Ян Бжезінський, повідомляє "Голос Америки".

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Він висловив переконання, що США вестиме більш ефективну протидію Росії, якщо Україна й Грузія будуть членами Північноатлантичного альянсу.

Слід зазначити, що про це він говорив під час обговорення повідомлень про те, що росіяни платили талібам за вбивства американських військових.

Нам потрібно рішучіше підтримувати трансатлантичні прагнення Грузії й України. Розширення НАТО поширило мир і безпеку в Європі й посилило військову спроможність Альянсу. Як Україні, так і Грузії слід забезпечити чіткий шлях до членства в НАТО,

– заявив Ян Бжезінський.

Крім того, він закликав посилити економічні санкції проти Росії. Мовляв, вони й справді завдають шкоди російській економіці, але їхньою метою було стримування агресії, а цього не сталося.

"Санкції треба посилити й націлити їх на конкретних росіян, а також сформувати комплексні санкції проти російського фінансового й енергетичного секторів", – пояснив аналітик.

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