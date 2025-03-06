Прекращение огня может начаться с запрета на воздушные и морские бомбардировки с обеих сторон. Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что основной целью США является достичь завершения боевых действий на линии соприкосновения.

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Как можно достичь мира в Украине

Владимир Фесенко отметил, что в Соединенных Штатах Америки настаивают на завершении войны в Украине путем прекращения огня, однако в России явно не соглашаются на это.

В России говорят, что должны быть мирные переговоры, потом мирное соглашение, а уже потом завершение войны. Это принципиальная разница, ведь о прекращении огня договориться гораздо легче, чем об этом всем,

– сказал он.

Вариант Макрона о запрете бомбардировок с обеих сторон является промежуточным вариантом подготовки к прекращению огня.

Это тактический способ для Трампа, который демонстрирует, что надо начинать конкретные переговоры, а не абстрактные политические заявления и призывы,

– подчеркнул политолог.

Он считает, что предложение президента Франции неплохое, однако его практическое выполнение потребует серьезных усилий и работы специалистов. Например, крайне сложно контролировать использование дронов в такой масштабной войне.

Интересно, что политолог Максим Несвитайлов считает, что Франция стремится заставить Вашингтон активнее гарантировать безопасность Европы, а к этой инициативе может присоединиться и Германия. Он также отмечает, что остановка военной помощи Украине подрывает обязательства США перед союзниками, что может изменить баланс сил в Европе.