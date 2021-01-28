В Конгресс США внесли законопроект о создании 51-го штата. Говорится о превращении округа Колумбия, где находится американская столица Вашингтон, в полноценный штат.

Источник: The Hill

Соответствующий проект внесла группа демократов в Палате представителей и Сенате США. Впервые его предлагали еще в 2013 году.

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Что предусматривает законопроект

Принятие закона о 51-м штате предоставит жителям округа полную власть над местными вопросами, а также полное представительство в Конгрессе.

Это не республиканский или демократический вопрос. Это американский вопрос, потому что отсутствие справедливого представительства жителей округа Колумбия явно несовместимо с ценностями, на которых была основана эта страна,

– сказал демократ Том Карпер.

В Вашингтоне проживает около 700 тысяч жителей – это превышает население штатов Вайоминг и Вермонт. Однако республиканцы утверждают, что создание штата является толчком к расширению демократических интересов на Капитолийском холме.

Каковы шансы создания нового штата

По данным издания, законопроект может пройти в Палате представителей, ведь ее контролируют демократы. Однако шансы на утверждение документа в Сенате – невысокие.

Демократы контролируют Сенат только потому, что при распределении мест 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту Камале Харрис. Для того, чтобы округ Колумбия стал штатом, демократам нужна поддержка не меньше 10 республиканцев.

Кстати, президент США Джо Байден еще ранее заявлял о поддержке идеи по преобразованию Вашингтона в штат.

Обратите внимание! Законопроект выдвинули из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года. Несмотря на то, что здание расположено в центре округа Колумбия, у города не было возможности активировать Национальную гвардию, как это могли сделать другие штаты.