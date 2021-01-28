До Конгресу США внесли законопроєкт про створення 51-го штату. Мовиться про перетворення округу Колумбія, де розташована американська столиця Вашингтон, на повноцінний штат.

Джерело: The Hill

Відповідний проєкт внесла група демократів у Палаті представників і Сенаті США. Вперше його пропонували ще у 2013 році.

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Що передбачає законопроєкт

Ухвалення закону про 51-й штат надасть мешканцям округу повну владу над місцевими питаннями, а також повне представництво в Конгресі.

Це не республіканське або демократичне питання. Це американське питання, тому що відсутність справедливого представництва жителів округу Колумбія явно несумісна з цінностями, на яких була заснована ця країна,

– сказав демократ Том Карпер.

У Вашингтоні проживає близько 700 тисяч жителів – це перевищує населення штатів Вайомінг і Вермонт. Однак республіканці стверджують, що створення штату є поштовхом до розширення демократичних інтересів на Капітолійському пагорбі.

Які шанси створення нового штату

За даними видання, законопроєкт може пройти у Палаті представників, адже її контролюють демократи. Однак шанси на затвердження документу у Сенаті – невисокі.

Демократи контролюють Сенат лише тому, що при розподілі місць 50 на 50 вирішальний голос належить віцепрезидентці Камалі Гарріс. Для того, щоб округ Колумбія став штатом, демократам потрібна підтримка щонайменше 10 республіканців.

До речі, президент США Джо Байден ще раніше заявляв про підтримку ідеї щодо перетворення Вашингтону у штат.

Зверніть увагу! Законопроєкт висунули через штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Попри те, що будівля розташована у центрі округу Колумбія, у міста не було можливості активувати Національну гвардію, як це могли зробити інші штати.