В США хотят усилить санкции против "Северного потока – 2": в Нафтогазе пояснили, что это даст
В Сенат Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток – 2". Документ ужесточает санкции законопроекта "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода. В украинском Нафтогазе, со своей стороны, объяснили, почему принятие этого документа является важным.
Законопроект о расширении санкций против "Северного потока – 2": детали
О том, что в Сенат внесли соответствующий документ, сообщил один из его соавторов сенатор-республиканец Джон Баррассо. Информация в этом появилась на его персональном сайте.
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По словам политика, документ должен "уточнить и расширить" действующие санкции.
Президент России Владимир Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда прояснит, что те, кого каким-либо образом привлекли к строительству трубопровода, столкнутся с серьезными и немедленными американскими санкциями,
– отметил американский сенатор.
Добавим, что законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий (Республиканской и Демократической). Так, его вместе с Баррассо подали:
- Тед Круз,
- Джин Шагин,
- Рон Джонсон,
- Том Коттон.
Реакция Нафтогаза
В Нафтогазе подчеркнули, что законодательная инициатива сенаторов является продолжением принятого в 2019 году закона "О защите европейской энергетической безопасности". Последний приняли в контексте годового оборонного бюджета США. Согласно этому закону, введенны санкции, направленные против использования судов для глубоководного укладки трубопроводов с целью строительства "Северного потока – 2".
Законопроект об уточнении этого закона делает вышеуказанные санкции еще более жесткими.
Он, в частности, предусматривает введение санкций против:
- компаний, привлеченных к любым "трубоукладочным работам", которые определяются как "активности, что способствуют трубоукладке, включая подготовку площадки, обустройство траншеи, исследование (дна), размещение щебня, сгибание, сварку, покрытие, опускание труб и засыпание (траншеи )";
- компаний, предоставляющих "услуги по анализу страховых рисков, страхованию и перестрахованию" трубоукладочных судов;
- компаний, предоставляющих "услуги или способствующие технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования, их дооснащению или швартовке";
- компаний, предоставляющих "услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода "Северный поток – 2" или связаны с ней".
В Нафтогазе отметили, что принятие законопроекта поможет "окончательно остановить строительство российского газопровода, опасного для Европы".
"Нафтогаз смог предоставить представителям Конгресса и ключевым лицам в администрации президента Трампа важную информацию о способности России завершить" Северный поток – 2", в частности в отношении российских трубоукладочные судов "Академик Черский" и "Фортуна Минобразования", – подчеркнули в компании.
В то же время здесь поблагодарили сенаторов и других друзей Украины в США. Также в Нафтогазе подчеркнули, что они будут продолжать разъяснительную кампанию в Соединенных Штатах и странах ЕС, имея целью защитить украинские, европейские и трансатлантические интересы в сфере безопасности.
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Коротко о "Северном потоке – 2"
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Это проект газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины. Общая длина "Северного потока-2" составляет 1234 километра, он будет проходить через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Сейчас "Северный поток - 2" построен на 93%. В случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
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Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.