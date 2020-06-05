До Сенату Сенат Сполучених Штатів внесли законопроєкт про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік - 2". Документ посилює санкції законопроєкту "Про енергетичну безпеку Європи", який блокує завершення будівництва газопроводу. В українському Нафтогазі, зі свого боку, пояснили, чому ухвалення цього документу є важливим.

Законопроєкт про розширення санкцій проти "Північного потоку – 2": деталі

Про те, що до Сенату внесли відповідний документ, повідомив один з його співавторів сенатор-республіканець Джон Баррассо. Інформація щодо цього з’явилася на його персональному сайті.

Зверніть увагу Німеччина звільнила "Північний потік" від європейського регулювання: що це означає

За словами політика, документ повинен "уточнити та розширити" чинні санкції.

Президент Росії Володимир Путін продовжує намагатися обійти ці санкції, і тому цей новий законопроєкт раз і назавжди прояснить, що ті, кого яким-небудь чином залучили до будівництва трубопроводу, зіткнуться з серйозними та негайними американськими санкціями,

– зауважив американський сенатор.

Додамо, що законопроєкт підтримали п'ять членів палати від обох партій (Республіканської та Демократичної). Так, його разом із Баррассо подали:

Тед Круз,

Джин Шагін,

Рон Джонсон,

Том Коттон.

Реакція Нафтогазу

У Нафтогазі підкреслили, що законодавча ініціатива сенаторів є продовженням ухваленого в 2019 році закону "Про захист європейської енергетичної безпеки". Останній ухвалили в контексті річного оборонного бюджету США. Згідно з цим законом, запроваджено санкції, спрямовані проти використання суден для глибоководного укладання трубопроводів з метою будівництва "Північного потоку – 2".

Законопроєкт щодо уточнення цього закону робить вищезазначені санкції ще більш жорсткими.

Він, зокрема, передбачає запровадження санкції проти:

компаній, залучених до будь-яких "трубоукладальних робіт", що визначаються як "активності, що сприяють трубоукладанню, включно з підготовкою майданчика, облаштуванням траншеї, дослідженням (дна), розміщенням щебню, згинанням, зварюванням, покриттям, опусканням труб та засипанням (траншеї)";

компаній, що надають "послуги з аналізу страхових ризиків, страхування та перестрахування" трубоукладальних суден;

компаній, що надають "послуги або сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановленню на них зварювального обладнання, їх дооснащенню або швартуванню";

компаній, що надають "послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу "Північний потік – 2" чи пов’язані з нею".

У Нафтогазі наголосили, що ухвалення законопроєкту допоможе "остаточно зупинити будівництво російського газопроводу, небезпечного для Європи".

"Нафтогаз зміг надати представникам Конгресу та ключовим особам в адміністрації президента Трампа важливу інформацію про спроможність Росії завершити "Північний потік – 2", зокрема щодо російських трубоукладальний суден "Академік Черський" та "Фортуна Міносвіти", – підкреслили у компанії.

Водночас тут подякували сенаторам і іншим друзям України в США. Також у Нафтогазі підкреслили, що вони продовжуватимуть роз’яснювальну кампанію в Сполучених Штатах та країнах ЄС, маючи на меті захист українських, європейських та трансатлантичних інтересів у сфері безпеки.

До теми Росія збирається будувати "Північний потік-2" попри санкції США

Коротко про "Північний потік – 2"

Це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Наразі "Північний потік – 2" побудовано на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.

Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.



Газогін "Північний потік – 2" / Карта