У США хочуть посилити санкції проти "Північного потоку – 2": у Нафтогазі пояснили, що це дасть
До Сенату Сенат Сполучених Штатів внесли законопроєкт про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік - 2". Документ посилює санкції законопроєкту "Про енергетичну безпеку Європи", який блокує завершення будівництва газопроводу. В українському Нафтогазі, зі свого боку, пояснили, чому ухвалення цього документу є важливим.
Законопроєкт про розширення санкцій проти "Північного потоку – 2": деталі
Про те, що до Сенату внесли відповідний документ, повідомив один з його співавторів сенатор-республіканець Джон Баррассо. Інформація щодо цього з’явилася на його персональному сайті.
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За словами політика, документ повинен "уточнити та розширити" чинні санкції.
Президент Росії Володимир Путін продовжує намагатися обійти ці санкції, і тому цей новий законопроєкт раз і назавжди прояснить, що ті, кого яким-небудь чином залучили до будівництва трубопроводу, зіткнуться з серйозними та негайними американськими санкціями,
– зауважив американський сенатор.
Додамо, що законопроєкт підтримали п'ять членів палати від обох партій (Республіканської та Демократичної). Так, його разом із Баррассо подали:
- Тед Круз,
- Джин Шагін,
- Рон Джонсон,
- Том Коттон.
Реакція Нафтогазу
У Нафтогазі підкреслили, що законодавча ініціатива сенаторів є продовженням ухваленого в 2019 році закону "Про захист європейської енергетичної безпеки". Останній ухвалили в контексті річного оборонного бюджету США. Згідно з цим законом, запроваджено санкції, спрямовані проти використання суден для глибоководного укладання трубопроводів з метою будівництва "Північного потоку – 2".
Законопроєкт щодо уточнення цього закону робить вищезазначені санкції ще більш жорсткими.
Він, зокрема, передбачає запровадження санкції проти:
- компаній, залучених до будь-яких "трубоукладальних робіт", що визначаються як "активності, що сприяють трубоукладанню, включно з підготовкою майданчика, облаштуванням траншеї, дослідженням (дна), розміщенням щебню, згинанням, зварюванням, покриттям, опусканням труб та засипанням (траншеї)";
- компаній, що надають "послуги з аналізу страхових ризиків, страхування та перестрахування" трубоукладальних суден;
- компаній, що надають "послуги або сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановленню на них зварювального обладнання, їх дооснащенню або швартуванню";
компаній, що надають "послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу "Північний потік – 2" чи пов’язані з нею".
У Нафтогазі наголосили, що ухвалення законопроєкту допоможе "остаточно зупинити будівництво російського газопроводу, небезпечного для Європи".
"Нафтогаз зміг надати представникам Конгресу та ключовим особам в адміністрації президента Трампа важливу інформацію про спроможність Росії завершити "Північний потік – 2", зокрема щодо російських трубоукладальний суден "Академік Черський" та "Фортуна Міносвіти", – підкреслили у компанії.
Водночас тут подякували сенаторам і іншим друзям України в США. Також у Нафтогазі підкреслили, що вони продовжуватимуть роз’яснювальну кампанію в Сполучених Штатах та країнах ЄС, маючи на меті захист українських, європейських та трансатлантичних інтересів у сфері безпеки.
До теми Росія збирається будувати "Північний потік-2" попри санкції США
Коротко про "Північний потік – 2"
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Це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
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Наразі "Північний потік – 2" побудовано на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
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Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.