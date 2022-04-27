Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что это перспектива в ближайшие годы.

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Сделать страной третьего мира

Как отметил Жданов, Соединенные Штаты Америки наконец-то официально объявили о своей цели в войне, которую начала Россия против Украины. И эта борьба идет на геополитическом уровне.

США хотят выбить Россию из геополитического поля, чтобы она больше не считала себя страной мирового уровня. Россия должна стать страной среднего или третьего мира и не влиять на глобальные процессы,

– заявил военный эксперт.

К слову, вчера, 26 апреля, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ядерная риторика России очень опасна. Он подчеркнул, что в случае начала ядерной войны победителей не будет.

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