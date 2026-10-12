Удар по собственному кошельку: почему США не смогут заблокировать оружие для Украины

Администрация Трампа якобы может приостановить работу программы PURL, в рамках которой Украина получает американское вооружение, чтобы заставить нас прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Однако председатель Рады резервистов ВСУ Иван Тимочко уверен, что такие шаги – скорее предвыборный блеф, который в случае реализации нанесет сокрушительный удар по американскому ВПК и авторитету Вашингтона. Об этом он рассказал в эфире 24 Канала.

Чем угрожает администрация Трампа?

Информационная волна поднялась после публикации авторитетного издания Financial Times. Журналисты обнародовали данные о том, что Белый дом пытается заставить Киев отказаться от успешных атак на нефтяную инфраструктуру противника, используя самый болезненный рычаг – военную помощь.

По мнению эксперта, такой шаг крайне опасен, ведь через механизм PURL европейские партнеры финансируют закупку критически важного для нас вооружения, в частности ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot.

Почему США невыгодно приостанавливать контракты

Если США так все же решатся заблокировать программу PEARL, это приведет к "параличу" на мировом рынке оружия, где американские производители уже сейчас испытывают жесткую конкуренцию со стороны Европы. Европейские страны покупают оружие в США за собственные деньги, и срыв этих поставок продемонстрирует ненадежность Вашингтона как партнера.

Расторжение таких контрактов для США – это, прежде всего, самое худшее для самой Америки. Дело в том, что они потеряют авторитет как надежный поставщик оружия. Это автоматически вызвало определенный паралич на рынке оружия именно в сфере американских продаж... Американские производители оружия потеряли до 10% стоимости своих акций, тогда как европейские выросли на 50% и более,

– отмечает эксперт.

Более того, на мировом рынке вооружений "пустого места не бывает". Россию оттуда практически вытеснили, и если США добровольно откажутся от контрактов, их место мгновенно займут европейские оружейники или Китай.

Поведение Трампа в этой ситуации выглядит парадоксальным. "Что Трамп жаден… здесь вообще парадокс, знаете, кажется, что Трамп продает себя за американские доллары. В целом, он так хочет заработать американские доллары в чужих странах. Это, наверное, нонсенс", – говорит Иван Тимочко.

Справочно. PURL – это финансово-логистический инструмент многосторонней поддержки Украины. Его главная особенность заключается в оптимизации заказов для американского военно-промышленного комплекса (ВПК) за счет средств третьих сторон.

Европейское финансирование: страны ЕС и другие доноры выделяют средства на закупку дефицитного вооружения для Украины.

Американские производственные мощности: заказы на основе европейских средств размещаются непосредственно на заводах США (например, Raytheon, Lockheed Martin).

Номенклатура поставок: через этот механизм финансируются наиболее критически важные средства противовоздушной и противоракетной обороны, в частности ракеты-перехватчики для комплексов Patriot.

Приостановка программы со стороны Администрации США не просто оставит Украину без ракет для ПВО в среднесрочной перспективе, но и заморозит многомиллиардные европейские контракты, уже подписанные с американскими производителями. Это приведет к падению акций американских компаний и потере контрактов в пользу европейских производителей оружия.