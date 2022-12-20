ПВО и артиллерия: США и Франция анонсировали новые пакеты военной помощи Украине

Франция предоставит Украине новую военную помощь. Ее отправят в начале 2023 года. Еще один пакет поддержки готовит США.

В партию оружия от Франции могут войти артиллерийские установки. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.

Кстати говоря "Системно и ежемесячно": Украину ожидают "подарки" в военной помощи от партнеров

Caesar от Франции

Макрон рассказал, что обсуждает с министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню новые поставки оружия и боеприпасов. Они намечены на первый квартал 2023 года. В частности, говорится и о самоходных артиллерийских установках Caesar. Французское правительство хочет взять их из тех, которые заказала армия Дании.

Также политик добавил, что Франция передала ВСУ ракетные установки и системы ПВО Crotale.

Пакет помощи от США

США также анонсировали новый пакет военной помощи, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Однако детали объявят позже.

По его словам, официально о помощи объявят в ближайшие дни. Затем будут говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее.

Криби напомнил, что США предоставили Украине более 25 пакетов военной помощи за последние 9 месяцев. Он заверил, что в следующем году этого будет еще больше.