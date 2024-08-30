Об этом в ходе брифинга 29 августа сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает 24 Канал.

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Обсуждение войны в Украине

Джейк Салливан утверждает, что Китай настаивает на том, что война должна закончиться дипломатическим путем.

Мы имели возможность обменяться мнениями о войне против Украины в течение последних трех дней. Мы не пришли к какому-то конкретному плану по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень жестко придерживаются простого принципа "ничего об Украине без Украины",

– говорит Салливан.

По его словам, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы.

Напомним, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и лидер Китая Си Цзиньпин встретились 29 августа. В частности, они обсудили полномасштабную войну между Россией и Украиной. В ближайшее время запланирован разговор Си Цзиньпина и Байдена.