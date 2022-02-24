Произошло это после того, как Россия нанесла ракетный удар по Украине и начала наступление.

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Байден заявил, что планирует поговорить со своими коллегами из G-7 и выступит перед американским народом в четверг. Он сказал, что намерен объявить о "дальнейших последствиях", которые США и их союзники планировали наложить на Россию из-за "этого ненужного акта агрессии против Украины и глобального мира и безопасности".

"Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить сильный, объединенный ответ, который сдерживает любую агрессию против Альянса", – сказал Байден.

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