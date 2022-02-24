Сталося це після того, як Росія завдала ракетного удару по Україні та почала наступ.

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Байден заявив, що планує поговорити зі своїми колегами з G-7 і виступить перед американським народом у четвер. Він сказав, що має намір оголосити про "подальші наслідки", які США та їхні союзники планували накласти на Росію через "цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки".

"Ми також будемо координувати свої дії з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити сильну, об’єднану відповідь, яка стримує будь-яку агресію проти Альянсу", – сказав Байден.