Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его мнению, Соединенные Штаты должны трезво оценивать ситуацию и не тешить себя иллюзиями относительно будущей стабильности России.
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На что опирается политика США в отношении России
Важно понимать, что для США главным конкурентом в мире является Китай. Россия же, по их мнению, в долгосрочной перспективе может присоединиться к антикитайскому блоку.
Такие соображения активно продвигают советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс. Последний накануне полномасштабного вторжения в Украину имел немного русофильские настроения, о чем свидетельствует его книга об американской дипломатии.
"Бернс поддерживает устаревшую политику США о неделимости России и ее роли как одной из опор американской политики. Украину же в своей книге он упоминает лишь в контексте того, что она находится в зоне влияния России и не должна вступать в НАТО. К сожалению, эта идея до сих пор является влиятельной в Америке", – объяснил Загородний.
Кроме того, существует и субъективная причина нерасположености Байдена к вступлению Украины в Альянс. В следующем году в Соединенных Штатах будут проходить президентские выборы, и Байден не хочет, чтобы его обвинили во втягивании Америки в прямое столкновение с Россией.
Россия гниет изнутри
Соединенным Штатам было удобно жить в мире, в котором есть стабильная Россия. Но в действительности такого мира уже не существует.
"Рейд Пригожина на Москву показал, что Россия гниет изнутри. И даже если Путин останется ее лидером, нет никаких гарантий, что Россию не поглотит хаос", – пояснил Загородний.
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Также нет никаких гарантий, что в таких условиях Россия сможет контролировать свои ядерные хранилища. А это один из самых больших страхов Соединенных Штатов.
Само мнение, что Россия может быть слабой, прямо противоречит традиционной политике США. Обстоятельства намекают, что нужно готовиться к возможному распаду России со всеми вытекающими последствиями.
Тарас Загородний о недостатках внешнеполитического курса Соединенных Штатов: смотрите видео
Как Украина реагирует на эту ситуацию
Такая ситуация придает убедительности украинской позиции. Ведь если Россия так слаба внутри, нет смысла бояться украинской победы в войне. Именно этот нарратив Владимир Зеленский активно продвигает в своих интервью.
Украинские власти накануне саммита в Вильнюсе действуют достаточно грамотно. Мы понимаем настроения Вашингтона, и в ответ действуем "по-американски", организовывая альянсы. Это создает неудобную ситуацию для Соединенных Штатов, когда их позиция может совпасть с позицией пророссийской Венгрии,
– убежден Загородний.
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
- Ежегодная встреча стран Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11 – 12 июля. На ней участники Североатлантического союза попытаются согласовать свою позицию по самым важным вызовам, стоящим перед Западом.
- Одной из главных тем саммита должна стать Украина. Наше государство получило поддержку 23 стран-членов и хочет услышать конкретные сроки вступления в Альянс.
- Однако этому сопротивляются Соединенные Штаты и Германия. Последняя вообще грозится ветировать заявление Украины о вступлении в НАТО.