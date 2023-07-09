Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его мнению, Соединенные Штаты должны трезво оценивать ситуацию и не тешить себя иллюзиями относительно будущей стабильности России.

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На что опирается политика США в отношении России

Важно понимать, что для США главным конкурентом в мире является Китай. Россия же, по их мнению, в долгосрочной перспективе может присоединиться к антикитайскому блоку.

Такие соображения активно продвигают советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс. Последний накануне полномасштабного вторжения в Украину имел немного русофильские настроения, о чем свидетельствует его книга об американской дипломатии.

"Бернс поддерживает устаревшую политику США о неделимости России и ее роли как одной из опор американской политики. Украину же в своей книге он упоминает лишь в контексте того, что она находится в зоне влияния России и не должна вступать в НАТО. К сожалению, эта идея до сих пор является влиятельной в Америке", – объяснил Загородний.

Кроме того, существует и субъективная причина нерасположености Байдена к вступлению Украины в Альянс. В следующем году в Соединенных Штатах будут проходить президентские выборы, и Байден не хочет, чтобы его обвинили во втягивании Америки в прямое столкновение с Россией.

Россия гниет изнутри

Соединенным Штатам было удобно жить в мире, в котором есть стабильная Россия. Но в действительности такого мира уже не существует.

"Рейд Пригожина на Москву показал, что Россия гниет изнутри. И даже если Путин останется ее лидером, нет никаких гарантий, что Россию не поглотит хаос", – пояснил Загородний.

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Также нет никаких гарантий, что в таких условиях Россия сможет контролировать свои ядерные хранилища. А это один из самых больших страхов Соединенных Штатов.

Само мнение, что Россия может быть слабой, прямо противоречит традиционной политике США. Обстоятельства намекают, что нужно готовиться к возможному распаду России со всеми вытекающими последствиями.

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Как Украина реагирует на эту ситуацию

Такая ситуация придает убедительности украинской позиции. Ведь если Россия так слаба внутри, нет смысла бояться украинской победы в войне. Именно этот нарратив Владимир Зеленский активно продвигает в своих интервью.

Украинские власти накануне саммита в Вильнюсе действуют достаточно грамотно. Мы понимаем настроения Вашингтона, и в ответ действуем "по-американски", организовывая альянсы. Это создает неудобную ситуацию для Соединенных Штатов, когда их позиция может совпасть с позицией пророссийской Венгрии,

– убежден Загородний.

Показательно, что в то же время Великобритания заявляет, что готовится к распаду России . Политолог предположил, что опыт имперского господства делает Британию более чувствительной к этой теме, и это может помочь Украине повлиять на инертную политику Вашингтона.

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