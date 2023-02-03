Так, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung утверждало, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал Мокве и Киеву мирный план. Он якобы предусматривал прекращение боевых действий на часть украинских территорий.

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В Белом доме возражают

Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт подчеркнул, что эти сообщения - "неточные".

Представитель ЦРУ сообщил, что информация о тайной поездке Бернса в Москву в январе является "совершенно ложной".

Что известно о так называемом "мирном плане"

NZZ написало о якобы предложении "мирного плана" 2 февраля. Уверяли, что в середине января президент США Джо Байден поручил Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Бернс якобы озвучил Киеву предложение "мира в обмен на землю", а Москве - "землю в обмен на мир". Однако оба государства отказались от этого.

Даже отмечали, что решение о танках для Украины одобрить из-за того, что Киев и Москва отказались от плана.

Кстати, накануне Бернс заявил, что следующие 6 месяцев будут "критическими" для определения окончательного исхода войны в Украине. По его словам, все решится на поле боя, поскольку Путин не нацелен на переговоры.