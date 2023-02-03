Уильям Бернс, выступая 2 февраля в Джорджтаунском университете, сказал, чего ждать от войны следующие полгода. Также он прокомментировал планы российского диктатора.
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Что сказал директор ЦРУ о войне в Украине
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что следующие шесть месяцев будут "критическими" для определения окончательного исхода войны в Украине.
Я думаю, что будут ключевыми, – поскольку мы не считаем, что Владимир Путин серьезно относится к переговорам – ключ будет на поле боя ближайшие шесть месяцев.
– заявил директор ЦРУ.
По его словам, результат будет содержать приземление самомнения Путина, давая понять, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но с каждым месяцем все больше рискует потерять территорию, которую он незаконно захватил до сих пор.
Уильям Бернс также заявил, что российский диктатор:
- делает ставку на то, что сможет заставить время работать на него;
- Путин верит, что сможет "перемолоть" Украину, в то время как политическая усталость охватит Европу, а Соединенные Штаты будут отвлекаться.
Однако директор Центрального разведывательного управления США вспомнил, что говорил в ноябре 2022 года Сергею Нарышкину, что этот российский расчет столь же ложен, как и первоначальное решение начать войну 24 февраля 2022 года.
Что этому предшествовало
- Как пишет журналистка Оливия Газис, директор ЦРУ Уильям Бернс также отметил, что "особое беспокойство" вызывает углубление военных связей России и Ирана.
- Кроме того, Уильям Бернс напомнил, что с 30 часов пребывания в Украине в январе 2023 года ориентировочно шесть провел в бомбоубежище. Ведь тогда российские военные с помощью иранских беспилотников атаковали гражданскую инфраструктуру Украины.
- Следует заметить, что о визите директора ЦРУ в Киев стало известно 20 января 2023 года. Уильям Бернс рассказал о планах России. Однако информация, озвученная директором ЦРУ в Украине, традиционно неизвестна.
- Политолог Николай Давидюк заявил, что своим визитом директор ЦРУ хотел немного охладить и успокоить нас. Подробнее об оценках политолога читайте здесь.