Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Ранее в издании Financial Times отмечали, что битва за Бахмут близится к переломному моменту. Россия кидает новые силы, чтобы захватить город и одержать первую значительную победу с прошлого лета.

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Большого военного значения Бахмут не имеет

Как отметил Грабский, Бахмут действительно не имеет серьезного военного значения. Однако украинские военные обороняют его условно по двум причинам.

Первая – военная целесообразность. Именно здесь удается уничтожать врага в больших количествах, что постепенно обескровливает оккупантов.

Вторая причина несколько иная. Общался с нашими ребятами – они говорили, что сколько можно отступать. Нужно держаться и продолжаться сражаться. Ведь потом придется освобождать эти земли. Поэтому держатся сколько могут. До тех пор, пока будет целесообразность по продолжению борьбы на этих позициях,

– заметил Грабский.

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Он предполагает, что украинские военные могут уйти из Бахмута, если придет соответствующий приказ от командования. Или же наступление оккупантов прекратится, когда они будут серьезно обессилены. Впрочем, сейчас вблизи Бахмута продолжаются активные боевые действия. Россияне теряют много людей, но продолжают давить на украинские позиции.

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