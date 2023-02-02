Оккупанты, заходя в Бахмут, доходят до определенных рубежей, и оказываются на пристреленных ВСУ площадках. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Работает артиллерия

По его словам, после того, как враг попадает на эти площадки, начинает работать украинская артиллерия – с высот с западной стороны Бахмута и Соледара.

Бахмут и Соледар расположены у реки Бахмутки – Соледар с восточной стороны, Бахмут – с западной. За ними есть, так называемое, привышение – старый горный хребет. Донецкий кряж – это старые горы. И там привышение до 100 метров над театром военных действий,

– отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что украинская артиллерия с этого привышения – в сторону Часового Яра – как на ладони, видит Бахмут и Соледар. И наша артиллерия начинает врага выбивать оттуда.

"Допустим, пришли оккупанты на "Завод шампанских вин", почувствовали запах шампанского, а в это время прилетает пакет нашей "гумпомощи" 155-го калибра. И следующая партия россиян готовится зайти на завод, чтобы определить, осталось ли еще в бочках шампанское", – рассказал Свитан.

Река Бахмутка – рубикон в Бахмуте

Он отметил, что такое движение происходит постоянно.

Враг не оставляет попыток взять Бахмут в частности с фронта, а не только обходя в районе Курдюмовки в сторону Часового Яра через Клещеевку,

– подчеркнул он.

По его мнению, река Бахмутка – это один из рубиконов в Бахмуте. На ее левый берег ВСУ не пускает россиян.

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Вагнеровцев осталось 2 тысячи

Под Бахмутом несёт большие потери также ЧВК "Вагнер". Известно, что там были уничтожены их штурмовые отряды.

Полковник ВСУ объяснил, что количество частных военных компаний никто не контролирует – даже сама эта ЧВК. Тем более минобороны России, ведь их потери не попадают в сводки.

Мы берем цифры потерь из сводок, которые сами россияне и составляют. Также у нас есть данные собственной разведки. И вагнеровцы не всегда попадают в официальные сводки. Грубо говоря, то мы определяем их количество по размеру горы из тел,

– подчеркнул он.

По его словам, есть приблизительные данные – они оставили под Бахмутом и Соледаром десятки тысяч человек, преимущественно зеков. А еще примерно 2 тысячи войск у них осталось. Часть они сейчас перебрасывают в район Запорожского фронта.

Остальные остались в районе Бахмута, Клещеевки, Соледара. Они пытаются южнее Соледара форсировать реку Бахмутку и дальше двигаться в сторону Славянска,

– отметил военный эксперт.

Также Роман Свитан сообщил, что на этот участок фронта входят линейные российские части. И как только определенное количество войск накопится в районе Бахмута, ЧВК "Вагнер" и другие частные компании будут передислоцированы в сторону Запорожского фронта.

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