Об этом 24 Каналу рассказал руководитель подразделения военной разведки TERRA Николай Волохов. По его словам, российские захватчики постоянно пытаются оказывать давление на позиции украинских подразделений. Но потом оккупантам становится очень больно.
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Как отметил Волохов, буквально вчера, 31 января, произошла ситуация, когда нужно было поднять все 4 расчета в бой. Удалось зафиксировать вражеский миномет. А последнее, что увидела группа оккупантов – 155-миллиметровый снаряд, прилетевший метко в цель.
В захватчиков есть ложная надежда, что они смогут прорвать оборону в Бахмуте. Потому и постоянно закидывают вперед разных мобилизованных и зеков. Однако украинские военные продолжают уничтожать их.
Все, кто здесь, верят, что Бахмут как стоял, так и будет стоять. Видим постоянные попытки врага бросать на нас зеков с мобилизованными. Но у нас на переднем крае стоят самые лучшие. Всё это видим. Да и артиллерия все видит и применяет "санкции",
– подчеркнул Волохов.
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